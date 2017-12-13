Небензя рассказал, чем вызваны нынешние проблемы Мьянмы

ООН, 13 дек — РИА Новости. Проблемы, с которыми сегодня сталкивается население Мьянмы, вызваны политикой колониальных властей в прошлом веке, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Для согласованного урегулирования ситуации с массовым перемещением населения через границу Мьянмы и Бангладеш нужна, прежде всего, добрая воля обоих государств. Без движения навстречу друг другу эту давнюю проблему, заложенную в прошлом веке колониальной администрацией c произвольной установкой границ и переселением населения из одной части колониальных владений в другую, к сожалению, не решить", — заявил Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в бывшей британской колонии Мьянме.

Небензя отметил "определенную стабилизацию ситуации в Ракхайнской национальной области и вокруг нее" и подчеркнул необходимость способствовать усилиям по урегулированию ситуации, а также содействовать правительству Мьянмы. В этой связи он подверг критике попытки ряда стран "усилить давление на Нейпьидо", в том числе, через принятие резолюции Спецсессии Совета по правам человека ООН по положению мусульманского меньшинства.

"Считаем необходимым воздерживаться от контрпродуктивных обвинений и осуждений в отношении Мьянмы, избегать политически и эмоционально окрашенных спекуляций на тему якобы имеющего место "геноцида" в отношении мусульман", — заявил российский постпред.

Этнические бенгальцы ("рохинджа") были массово завезены в Мьянму (Бирму, в то время представлявшую собой часть Британской Индии) в конце XIX века в качестве рабочей силы еще до того, как Бирма обрела статус отдельной британской колонии, и задолго до обретения Бирмой независимости. Они поколениями компактно проживают в штате Аракан (Ракхайн) и находятся в постоянном состоянии конфликта с местными жителями, араканцами — бирманцами по этническому происхождению и буддистами по вероисповеданию, как и большинство граждан Мьянмы.

Многие бирманцы считают этнических бенгальцев нелегальными мигрантами и требуют их выселения в Бангладеш. Этнорелигиозные столкновения в штате Аракан неоднократно приводили к беспорядкам, поджогам и массовому кровопролитию. В официальных документах Мьянмы запрещено использовать термин "рохинджа". Государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи также призывает прекратить называть мусульман штата Аракан "бенгальцами".