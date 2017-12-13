Белый дом ответил на призыв расследовать домогательства Трампа

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Конгрессу США вместо расследований якобы имевших место сексуальных домогательств Дональда Трампа к женщинам стоит заняться решением насущных проблем избирателей, считает пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Если конгресс хочет что-то расследовать, я думаю, что им (членам конгресса — ред.) следует посмотреть на некоторые приоритеты людей, которые их избрали", — заявила Сандерс на брифинге.

Она отметила, что около 90% публикаций в СМИ о Трампе носят негативный характер и редко затрагивают вопросы иммиграции, налогообложения, преступности и другие темы, о которых "реально хотят говорить американцы".

Ранее член палаты представителей конгресса США от штата Нью-Йорк демократ Грегори Микс внес во вторник проект резолюции, в которой содержится призыв к конгрессу расследовать обвинения в сексуальных домогательствах в адрес президента Дональда Трампа.