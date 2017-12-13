Тиллерсон заявил, что около 35 тысяч граждан КНДР работают в России

ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости, Екатерина Соболь. Большое число граждан Северной Кореи по-прежнему работают на территории РФ, их около 35 тысяч, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в рамках выступления в Вашингтоне в Атлантическом совете.

"У нас много специфических переговоров с министром (иностранных дел РФ Сергеем) Лавровым, чтобы закрыть этот поток рабочей силы. Это большое число – около 35 тысяч рабочих из Северной Кореи в России сегодня", — сказал он.

Ранее депутат ГД Светлана Максимова по итогам визита в КНДР сообщила, что в Пхеньяне попросили депутатов Госдумы урегулировать вопрос с нахождением в РФ 35 тысяч рабочих КНДР.