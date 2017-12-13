США и Китай обсуждают, как помешать распространению ядерного оружия КНДР

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон и Пекин обсуждают, как обеспечить сохранность ядерного оружия КНДР в случае, если в Северной Корее будет иметь место "какая-либо нестабильность".

"Мы также ведем разговоры о том, что если что-то случится, — а это может быть что-то внутреннее в КНДР, это может не иметь никакой связи с чем-либо, что мы инициировали извне, — так вот, если это создаст какую-то нестабильность, то для нас самым важным будет обеспечить сохранность ядерного оружия, которое они уже разработали, и обеспечить, чтобы ничего не попало в руки людям, к которым мы не хотим, чтобы оно попало. Мы ведем разговоры с китайцами на этот счет", — сказал Тиллерсон, выступая в Вашингтоне.