США не могут принять КНДР в качестве ядерного государства

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. США не могут принять КНДР в качестве ядерного государства, поскольку Пхеньян не является надежным партнером, заявил во вторник госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"У КНДР нет истории выполнения определенных международных норм. Поэтому мы просто не можем принять ее в качестве ядерного государства", — сказал он, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Тиллерсон подчеркнул, что США выступают за дипломатическое решение проблемы КНДР. Вместе с тем он отметил, "важно, чтобы дипломатические усилия поддерживались достоверными военными альтернативами".

"Да, есть много военных вариантов, которые прорабатываются", — сказал госсекретарь.