Тиллерсон рассказал, что необходимо для продуктивных переговоров с КНДР

ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости, Екатерина Соболь. США нужен "период тишины" для проведения продуктивных переговоров с КНДР, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в рамках выступления в Вашингтоне в Атлантическом совете.

"Какие условия (переговоров). Послушайте, это будет сложно вести переговоры, если в середине наших переговоров вы будете испытывать еще одну ракету. Будет сложно говорить, если вы решите выстрелить еще одной. Итак, я думаю, что они (КНДР) четко понимают, что если мы начнем говорить, нам необходим период тишины. В противном случае очень сложно будет продуктивно вести переговоры. Мы продолжаем показывать им — нам нужна тишина, и им нужно показать, что они хотят вести переговоры", — сказал он.