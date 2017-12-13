Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 дек — РИА Новости. Израильские военные засекли очередной пуск ракеты из сектора Газа по югу еврейского государства, сообщила армейская пресс-служба.

Обстрел активировал сирены воздушной тревоги в районе крупного города Ашкелона, где живут свыше 130 тысяч человек.

"Зафиксирован пуск ракеты из сектора Газа в направлении юга Израиля", — сказали военные.

Накануне в районе Ашкелона армия сбила палестинскую ракету с помощью комплекса ПРО "Железный купол" и ответила огнем по постам палестинских боевиков в северной части анклава.

Обстрелы заметно участились с началом палестинских протестов против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.