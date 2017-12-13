США вернутся к "вопросу" Крыма, пообещал Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. США хотят вернуться к вопросу Крыма, но в приоритете урегулирование ситуации в Донбассе, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы вернемся к вопросу Крыма. Я знаю, что президент (России Владимир) Путин ясно дал понять, что это обсуждаться за столом переговоров не будет. В какой-то момент будет, но сейчас мы должны остановить насилие на востоке Украины. Посмотрим, можем ли мы это разрешить", — сказал Тиллерсон, выступая в Вашингтоне.

Госсекретарь также заявил, что Вашингтон не принимает "российское вторжение" на Украину. По его словам, в данном случае речь идет не о выборе позиций. "В Сирии Россия выбрала поддерживать (президента) Башара Асада. Мы решили этого не делать. Но когда речь идет о вторжении в другую страну — это невозможно поддержать", — сказал он.

Тиллерсон отметил, что "это стало основанием для очень серьезного режима санкций". По его словам, "этот режим не изменится, пока российское вторжение не будет устранено и пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Москва также не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. При этом Россия указывала, что говорить с ней на языке санкций контрпродуктивно.