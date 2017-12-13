США хотят "заморозить" милитаризацию Южно-Китайского моря, заявил Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. США ищут способ "заморозить" милитаризацию Южно-Китайского моря, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"У нас есть разногласия, такие как Южно-Китайское море и продолжающееся там строительство Китаем структур, милитаризация этих структур и то, как это влияет на наших союзников в регионе, на свободную и открытую торговлю. Как мы говорили китайцам, мы надеемся найти способ заморозить эти действия, можно ли обратить их вспять — посмотрим. Но для нас неприемлемо, чтобы это продолжалось, и уж точно не в военных целях", — сказал Тиллерсон, выступая в Вашингтоне.