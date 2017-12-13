Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости
Пентагон признал, что почти тысяча американских солдат находится сейчас в Нигере, где они участвуют в боевых действиях и гибнут. Ранее об этом не знали даже в конгрессе. Кроме того, численность наземных сил США в Сирии и Афганистане на самом деле значительно больше, чем было объявлено официально. Соединенные Штаты держат свои войска по всему миру и тайно участвуют во многих вооруженных конфликтах. РИА Новости это подтвердили бывшие военнослужащие американской армии.
Трагедия у деревни Тонго-Тонго
Скрыть факт гибели американских военнослужащих не удалось: вдова одного из погибших, сержанта Ла Дэвида Джонсона, возмутилась тем, что президент Дональд Трамп, позвонивший ей, чтобы выразить соболезнование, обронил фразу: "Он знал, на что подписывался". К тому же, по словам женщины, в разговоре с ней глава государства не сразу смог вспомнить имя ее мужа.
Трамп поспешил все опровергнуть. "Я имел очень уважительный разговор с вдовой сержанта Ла Дэвида Джонсона, имя которого назвал сразу и без колебаний!" — написал он в Twitter.
I had a very respectful conversation with the widow of Sgt. La David Johnson, and spoke his name from beginning, without hesitation!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 октября 2017 г.
Но информация о случившемся уже стала широким достоянием, и скандал разразился теперь по другому — более основательному поводу.
"Война без границ"
Сразу несколько американских конгрессменов, в том числе входящих в профильные военные комитеты, признались: им ничего не было известно о том, что военнослужащие Армии США воюют в Нигере. Одним из них был Линдси Грэм, член сенатского комитета по вооруженным силам.
"Это какая-то бесконечная война без границ, не имеющая пределов ни во времени, ни в географии. Мы должны знать больше", — заявил сенатор Грэм в телевизионном интервью.
Пентагон вынужден был признать, что в Нигере размещены 800 американских военнослужащих — ранее об их присутствии там ничего не сообщалось. Следом прозвучали и другие шокировавшие Америку цифры: так, в Афганистане находятся не 8900 военных США, а в полтора раза больше — 14 тысяч. В Сирии, где во времена Барака Обамы Минобороны сообщало о 503 военнослужащих Сухопутных войск, их оказалось две тысячи.
Трагедия у Тонго-Тонго в точности напомнила другую, произошедшую ровно 24 года назад и известную как битва при Могадишо, вспоминает Захар Артемьев, бывший военнослужащий Армии США. Тогда, в начале октября 1993-го, были убиты 18 и ранены 73 американских солдата. Для Америки это стало таким же шоком, поскольку о присутствии военнослужащих США в Сомали в то время страна вообще ничего не знала. О тех событиях режиссер Ридли Скотт снял фильм "Падение черного ястреба" — по одноименной книге Марка Боудена.
"Мой командир-сержант был одним из тех, кто попал тогда в переделку у Могадишо, и он не любил вспоминать о пережитом. Таких историй за два года службы в группе рейнджеров — элитном подразделении глубинной разведки Сухопутных войск США — я слышал немало, и происходили они в самых разных частях планеты. Многие из них так и остались неизвестными", — рассказывает Артемьев.
"Везде чувствуют себя как дома"
В начале 2000-х Захар Артемьев жил в США, и, окончив университет Сан-Хосе, поступил в американскую армию. Был одним из немногих русских, служивших в знаменитом Форт-Беннинге — крупнейшей военной базе на территории Соединенных Штатов. Продолжил службу в Техасе, а затем на американской базе в Германии.
"В Европе, особенно в Германии, военные США чувствуют себя абсолютно свободно. Разветвленная сеть военных аэродромов позволяет им беспрепятственно перемещаться в любых направлениях. Собственно, так же они пытаются вести себя практически в любом месте, а подразделения американских войск можно обнаружить сегодня во множестве стран", — говорит Захар Артемьев.
Он вспоминает, в частности, об инциденте в одной из самых закрытых стран мира — Эритрее, имевшем место как раз в период его службы. Тогда размещенные там американские военные решили разобраться с местными криминальными авторитетами, под чьим покровительством разбойничали пираты. Закончилось все большой стрельбой — "баронов" попросту перебили. Об этой маленькой "войне" мир ничего не узнал, утверждает Артемьев.
"Американские военные везде и всегда ведут себя как хозяева. Я хорошо знаю об одном случае в Колумбии, где наши офицеры прямо отдавали распоряжения полиции. Хотя колумбийская полиция не должна была нас слушаться, она всегда брала под козырек. А о том, чтобы задержать американского военного, сделать ему замечание — это смешно", — рассказывает Николай Фельштинский, который уехал в США из Белоруссии и отслужил там в Сухопутных войсках.
Каждый третий служит за границей
Согласно официальным данным Минобороны, в Вооруженных силах США состоят 1,3 миллиона человек, в том числе 450 тысяч несут службу за границей. Получается, что каждый третий американский военный выполняет задачи за пределами своей страны. Еще в Вооруженных силах числятся 826 тысяч национальных гвардейцев и резервистов. К примеру, 250 нацгвардейцев также служат за рубежом — на Украине.
Какова реальная численность зарубежного военного контингента США, как выясняется, не знают даже сенаторы, хотя по конституции любое использование Вооруженных сил за границей может осуществляться только с их одобрения. Однако 14 сентября 2001 года, на третий день после серии терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, конгресс принял "Разрешение на использование военной силы против террористов" (Authorization for Use of Military Force Against Terrorists, AUMF), дающее право президенту направлять войска в те точки планеты, где действуют силы, виновные в нападении на Америку.
Год спустя, в октябре 2002-го, была принята специальная резолюция по Ираку, также разрешающая президенту использовать Вооруженные силы в этой стране в той мере, "насколько он считает необходимым и целесообразным".
"Именно такие документы, освобождающие хозяина Белого дома от необходимости спрашивать разрешение у сенаторов, и позволяют ему самостоятельно направлять американские войска в разные точки планеты. И в этом принципиальное отличие сегодняшней ситуации от той, что была в 1993-м, когда случилась трагедия в Сомали", — говорит Артемьев.
При этом не обходится без лукавства и казуистики. Так, сегодня в Ираке, Сирии и том же Нигере тысячи военнослужащих США действуют против формирований группировки ИГ*, возникшей уже после 2001 года. Официальные лица объясняют это тем, что AUMF может применяться для организаций, аффилированных с "Аль-Каидой"*, виновной в террористических атаках. Однако в документе об этом ничего не говорится. Кроме того, назвать "Исламское государство"* аффилированным с "Аль-Каидой"* можно лишь с большой натяжкой — хорошо известно о долгом противостоянии этих двух исламистских радикальных террористических организаций.
"Под предлогом борьбы с терроризмом США могут решать любую задачу в любой точке мира, — уверен Фельштинский. — Можно сражаться с каким-нибудь режимом, который не нравится Трампу, Обаме, Бушу, а говорить: мы против терроризма. Просто написать в бумагах: есть подозрение на террористическую активность в каком-то районе, например Сирии. И отправить туда авиацию бомбить позиции асадовцев".
По всему миру
По словам экс-начальника штаба Сухопутных войск США Рэймонда Одиерно, американские военные размещены в 150 странах мира. В эту цифру входят все военнослужащие США — даже если речь идет об одном-единственном военном атташе в какой-либо маленькой стране. С его же слов известно также, что у США более 600 военных баз в 38 государствах мира (по другим данным, таких баз около 800).
В Ираке от 4000 до 6000 американских военных принимают участие в операции, направленной на ликвидацию ИГ*. Максимальное число военнослужащих, которое президент может направить в эту страну, — 5262 человека, однако, в зависимости от выполнения поставленных задач, лимит этот иногда значительно превышается. В Сирии заняты около двух тысяч спецназовцев, включая 850 морских пехотинцев, а также 200-250 рейнджеров. В Кувейте 15 тысяч военнослужащих США размещены в лагере Арифджан, на авиабазах Ахмед Аль Джабер и Али Аль Салем. В конце минувшего года туда же прибыли и развернулись 3800 кавалеристов.
Из семи американских военных флотов три развернуты вблизи реальных или потенциальных горячих точек по всему миру. Шестой флот ВМС США находится в зоне Гибралтарского пролива, Пятый флот — в Персидском заливе у берегов Саудовской Аравии и Седьмой — в Тихом океане у берегов Японии.
Боевые части ВВС США развернуты сегодня в Европе, на Ближнем Востоке и в Южной Корее.
Уходить не собираются
Характерная особенность американского военного присутствия в странах мира — то, что однажды войдя куда-либо, они не спешат оттуда уходить. Вот и сейчас военные США заявляют, что остаются в Сирии надолго.
"Мы будем находиться в Сирии до тех пор, пока не убедимся, что ИГ* вытравлена из всех безопасных убежищ и не сможет больше проводить свои атаки", — сказал на минувшей неделе представитель пресс-службы Пентагона Роб Маннинг. По его словам, присутствие США в Сирии "будет определяться ситуацией на местах".
В Минобороны заявляют, что хотя ИГ* потеряло свою "столицу" в Ракке, но до сих пор порядка трех тысяч боевиков находятся на границе Сирии и Ирака. И американские военные намерены держать там силы своих подразделений для специальных операций неограниченное время.
*Террористические организации, запрещенные в России.