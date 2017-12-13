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"Зеленые человечки" из Пентагона: как Армия США тайно воюет по всему миру

08:0013.12.2017
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CC BY 2.0 / The U.S. Army / Returning to base Американские военнослужащие в Афганистане. Архивное фотоАмериканские военнослужащие в Афганистане. Архивное фото
CC BY 2.0 / The U.S. Army / Returning to base

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Пентагон признал, что почти тысяча американских солдат находится сейчас в Нигере, где они участвуют в боевых действиях и гибнут. Ранее об этом не знали даже в конгрессе. Кроме того, численность наземных сил США в Сирии и Афганистане на самом деле значительно больше, чем было объявлено официально. Соединенные Штаты держат свои войска по всему миру и тайно участвуют во многих вооруженных конфликтах. РИА Новости это подтвердили бывшие военнослужащие американской армии.

Трагедия у деревни Тонго-Тонго

Дональд Трамп выступает перед моряками на борту авианосца Джеральд Форд, 2 марта 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
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Группа бойцов нигерийского разведывательного батальона из 30 человек проводила зачистку деревни Тонго-Тонго неподалеку от границы с Мали. Задачей отряда, в который входили и восемь американских "зеленых беретов", был поиск сообщников Абу Аднана аль-Сахрауи, бывшего полевого командира западноафриканского "Движения за объединение и джихад"*, присоединившегося к формированиям ИГ* в Сахаре. Рядом с деревней группа попала в засаду — полсотни боевиков открыли по ней огонь. Погибли четыре нигерийца и четыре американца.

Скрыть факт гибели американских военнослужащих не удалось: вдова одного из погибших, сержанта Ла Дэвида Джонсона, возмутилась тем, что президент Дональд Трамп, позвонивший ей, чтобы выразить соболезнование, обронил фразу: "Он знал, на что подписывался". К тому же, по словам женщины, в разговоре с ней глава государства не сразу смог вспомнить имя ее мужа.

© AP Photo / Pfc. Lane Hiser/ U.S. ArmyВоеннослужащие 3-й пехотной дивизии США выносят тело погибшего в Нигере американского сержанта на авиабазе Довер
© AP Photo / Pfc. Lane Hiser/ U.S. Army
Военнослужащие 3-й пехотной дивизии США выносят тело погибшего в Нигере американского сержанта на авиабазе Довер

Трамп поспешил все опровергнуть. "Я имел очень уважительный разговор с вдовой сержанта Ла Дэвида Джонсона, имя которого назвал сразу и без колебаний!" — написал он в Twitter.

​Но информация о случившемся уже стала широким достоянием, и скандал разразился теперь по другому — более основательному поводу.

"Война без границ"

Сразу несколько американских конгрессменов, в том числе входящих в профильные военные комитеты, признались: им ничего не было известно о том, что военнослужащие Армии США воюют в Нигере. Одним из них был Линдси Грэм, член сенатского комитета по вооруженным силам.

"Это какая-то бесконечная война без границ, не имеющая пределов ни во времени, ни в географии. Мы должны знать больше", — заявил сенатор Грэм в телевизионном интервью.

Пентагон вынужден был признать, что в Нигере размещены 800 американских военнослужащих — ранее об их присутствии там ничего не сообщалось. Следом прозвучали и другие шокировавшие Америку цифры: так, в Афганистане находятся не 8900 военных США, а в полтора раза больше — 14 тысяч. В Сирии, где во времена Барака Обамы Минобороны сообщало о 503 военнослужащих Сухопутных войск, их оказалось две тысячи.

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Трагедия у Тонго-Тонго в точности напомнила другую, произошедшую ровно 24 года назад и известную как битва при Могадишо, вспоминает Захар Артемьев, бывший военнослужащий Армии США. Тогда, в начале октября 1993-го, были убиты 18 и ранены 73 американских солдата. Для Америки это стало таким же шоком, поскольку о присутствии военнослужащих США в Сомали в то время страна вообще ничего не знала. О тех событиях режиссер Ридли Скотт снял фильм "Падение черного ястреба" — по одноименной книге Марка Боудена.

© AP Photo / Hansi KraussАмериканские солдаты ведут огонь по снайперам в Могадишо. 17 июня 1993
© AP Photo / Hansi Krauss
Американские солдаты ведут огонь по снайперам в Могадишо. 17 июня 1993

"Мой командир-сержант был одним из тех, кто попал тогда в переделку у Могадишо, и он не любил вспоминать о пережитом. Таких историй за два года службы в группе рейнджеров — элитном подразделении глубинной разведки Сухопутных войск США — я слышал немало, и происходили они в самых разных частях планеты. Многие из них так и остались неизвестными", — рассказывает Артемьев.

"Везде чувствуют себя как дома"

В начале 2000-х Захар Артемьев жил в США, и, окончив университет Сан-Хосе, поступил в американскую армию. Был одним из немногих русских, служивших в знаменитом Форт-Беннинге — крупнейшей военной базе на территории Соединенных Штатов. Продолжил службу в Техасе, а затем на американской базе в Германии.

"В Европе, особенно в Германии, военные США чувствуют себя абсолютно свободно. Разветвленная сеть военных аэродромов позволяет им беспрепятственно перемещаться в любых направлениях. Собственно, так же они пытаются вести себя практически в любом месте, а подразделения американских войск можно обнаружить сегодня во множестве стран", — говорит Захар Артемьев.

Истребитель F-35
© Фото : public domain
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Он вспоминает, в частности, об инциденте в одной из самых закрытых стран мира — Эритрее, имевшем место как раз в период его службы. Тогда размещенные там американские военные решили разобраться с местными криминальными авторитетами, под чьим покровительством разбойничали пираты. Закончилось все большой стрельбой — "баронов" попросту перебили. Об этой маленькой "войне" мир ничего не узнал, утверждает Артемьев.

"Американские военные везде и всегда ведут себя как хозяева. Я хорошо знаю об одном случае в Колумбии, где наши офицеры прямо отдавали распоряжения полиции. Хотя колумбийская полиция не должна была нас слушаться, она всегда брала под козырек. А о том, чтобы задержать американского военного, сделать ему замечание — это смешно", — рассказывает Николай Фельштинский, который уехал в США из Белоруссии и отслужил там в Сухопутных войсках.

Каждый третий служит за границей

Согласно официальным данным Минобороны, в Вооруженных силах США состоят 1,3 миллиона человек, в том числе 450 тысяч несут службу за границей. Получается, что каждый третий американский военный выполняет задачи за пределами своей страны. Еще в Вооруженных силах числятся 826 тысяч национальных гвардейцев и резервистов. К примеру, 250 нацгвардейцев также служат за рубежом — на Украине.

© AP Photo / Jun DumaguingАмериканская подводная лодка USS Topeka в филиппинском порту Субик
© AP Photo / Jun Dumaguing
Американская подводная лодка USS Topeka в филиппинском порту Субик

Какова реальная численность зарубежного военного контингента США, как выясняется, не знают даже сенаторы, хотя по конституции любое использование Вооруженных сил за границей может осуществляться только с их одобрения. Однако 14 сентября 2001 года, на третий день после серии терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, конгресс принял "Разрешение на использование военной силы против террористов" (Authorization for Use of Military Force Against Terrorists, AUMF), дающее право президенту направлять войска в те точки планеты, где действуют силы, виновные в нападении на Америку.

Солдат армии США
© AP Photo / Visar Kryeziu
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Год спустя, в октябре 2002-го, была принята специальная резолюция по Ираку, также разрешающая президенту использовать Вооруженные силы в этой стране в той мере, "насколько он считает необходимым и целесообразным".

"Именно такие документы, освобождающие хозяина Белого дома от необходимости спрашивать разрешение у сенаторов, и позволяют ему самостоятельно направлять американские войска в разные точки планеты. И в этом принципиальное отличие сегодняшней ситуации от той, что была в 1993-м, когда случилась трагедия в Сомали", — говорит Артемьев.

При этом не обходится без лукавства и казуистики. Так, сегодня в Ираке, Сирии и том же Нигере тысячи военнослужащих США действуют против формирований группировки ИГ*, возникшей уже после 2001 года. Официальные лица объясняют это тем, что AUMF может применяться для организаций, аффилированных с "Аль-Каидой"*, виновной в террористических атаках. Однако в документе об этом ничего не говорится. Кроме того, назвать "Исламское государство"* аффилированным с "Аль-Каидой"* можно лишь с большой натяжкой — хорошо известно о долгом противостоянии этих двух исламистских радикальных террористических организаций.

© AFP 2017 / Delil SouleimanАмериканские военные в Сирии
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Американские военные в Сирии

"Под предлогом борьбы с терроризмом США могут решать любую задачу в любой точке мира, — уверен Фельштинский. — Можно сражаться с каким-нибудь режимом, который не нравится Трампу, Обаме, Бушу, а говорить: мы против терроризма. Просто написать в бумагах: есть подозрение на террористическую активность в каком-то районе, например Сирии. И отправить туда авиацию бомбить позиции асадовцев".

По всему миру

По словам экс-начальника штаба Сухопутных войск США Рэймонда Одиерно, американские военные размещены в 150 странах мира. В эту цифру входят все военнослужащие США — даже если речь идет об одном-единственном военном атташе в какой-либо маленькой стране. С его же слов известно также, что у США более 600 военных баз в 38 государствах мира (по другим данным, таких баз около 800).

Американские военные в Сирии. Весна 2017
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Эксперт назвал условие для военного присутствия США в Сирии

В Ираке от 4000 до 6000 американских военных принимают участие в операции, направленной на ликвидацию ИГ*. Максимальное число военнослужащих, которое президент может направить в эту страну, — 5262 человека, однако, в зависимости от выполнения поставленных задач, лимит этот иногда значительно превышается. В Сирии заняты около двух тысяч спецназовцев, включая 850 морских пехотинцев, а также 200-250 рейнджеров. В Кувейте 15 тысяч военнослужащих США размещены в лагере Арифджан, на авиабазах Ахмед Аль Джабер и Али Аль Салем. В конце минувшего года туда же прибыли и развернулись 3800 кавалеристов.

Из семи американских военных флотов три развернуты вблизи реальных или потенциальных горячих точек по всему миру. Шестой флот ВМС США находится в зоне Гибралтарского пролива, Пятый флот — в Персидском заливе у берегов Саудовской Аравии и Седьмой — в Тихом океане у берегов Японии.

Боевые части ВВС США развернуты сегодня в Европе, на Ближнем Востоке и в Южной Корее.

© AP Photo / Ahn Young-joonИстребители ВВС США F-16 на авиабазе Осан в Южной Корее. 4 декабря 2017
© AP Photo / Ahn Young-joon
Истребители ВВС США F-16 на авиабазе Осан в Южной Корее. 4 декабря 2017

Уходить не собираются

Характерная особенность американского военного присутствия в странах мира — то, что однажды войдя куда-либо, они не спешат оттуда уходить. Вот и сейчас военные США заявляют, что остаются в Сирии надолго.

"Мы будем находиться в Сирии до тех пор, пока не убедимся, что ИГ* вытравлена из всех безопасных убежищ и не сможет больше проводить свои атаки", — сказал на минувшей неделе представитель пресс-службы Пентагона Роб Маннинг. По его словам, присутствие США в Сирии "будет определяться ситуацией на местах".

В Минобороны заявляют, что хотя ИГ* потеряло свою "столицу" в Ракке, но до сих пор порядка трех тысяч боевиков находятся на границе Сирии и Ирака. И американские военные намерены держать там силы своих подразделений для специальных операций неограниченное время.

Наиболее значительные по численности контингенты американских Сухопутных войск за пределами США
Наиболее значительные по численности контингенты американских Сухопутных войск за пределами США

*Террористические организации, запрещенные в России.

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