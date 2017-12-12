Трамп заявил, что ряд положений военного бюджета вызывает опасения

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Пенсаколе, Флорида. 8 декабря 2017

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Пенсаколе, Флорида. 8 декабря 2017

ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Ряд положений оборонного бюджета США на 2018 финансовый год "вызывает конституционные опасения", заявил президент Дональд Трамп.

Как отметил глава государства, подписанный им ранее во вторник документ позволяет финансировать "критически важные программы министерства обороны в сфере национальной безопасности, предоставляет необходимые преимущества военнослужащим и членам их семей, а также содержит положения, разрешающие проводить военные операции по всему миру".

"Однако я заметил, что закон содержит ряд положений, которые вызывают конституционные опасения", — говорится в заявлении Трампа, поступившем в РИА Новости.

В частности, он посетовал, что ряд поправок "ограничивают полномочия президента по контролю за численностью персонала и военной техники и оборудования, которые глава государства считает необходимыми для осуществления военных операций".

Он также обратил внимание, что ряд положений документа "ограничивают трансферы узников военной тюрьмы в Гуантанамо".

Трамп также отметил ряд других положений, которые вызывают опасения со стороны администрации США.