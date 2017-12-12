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США пребывают в геополитическом стрессе, заявил депутат Госдумы

20:3712.12.2017
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© Фото : предоставлено пресс-службой депутатаДепутат Адальби Шхагошев. Архивное фотоДепутат Адальби Шхагошев. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой депутата

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Возросший оборонный бюджет США предполагает сдерживание России в Европе, поскольку Соединенным Штатам необходимо остаться в геополитическом пространстве на фоне серьезных побед России, заявил РИА Новости первый замглавы фракции "Единая Россия", член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. При этом объем оборонного бюджета США не гарантирует эффективность его расходования, считает депутат.

Президент США Дональд Трамп подписывает оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год в Белом доме, Вашингтон. 12 декабря 2017
© AFP 2017 / Saul Loeb
Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий "сдерживание России"

"США в принципе хотят увеличить себе оборонный бюджет. Советуем им сделать так, чтобы у них ракеты стали более точными… Я хочу этим сказать, что каков бы бюджет у них ни был — в сравнении с эффективностью вложений в наш оборонный комплекс тут, конечно, преимущество серьезно за нами", — заявил Шхагошев.

По его словам, власти США сегодня "совершают много пустых движений" из-за "пребывания в геополитическом стрессе".

"Что касается поддержки Европы или же Украины – это ранее заявленные тезисы, еще при (президенте США Бараке) Обаме, которые сейчас Трампу не по своей воле приходится поддерживать, потому что все-таки конгресс клонит свою линию. А оставаться на геополитическом пространстве… им сейчас просто необходимо, особенно на фоне очень серьёзных дипломатических, политических и военных побед Российской Федерации над международным терроризмом", — сказал депутат.

Оборонный бюджет-2018

Оборонный бюджет США на 2018 год утвержден в объеме 692 миллиарда долларов. В 2017 году он был 619 миллиардов долларов. Согласно документу, существует несколько факторов, способствующих росту расходов. Среди них призывы увеличить численность вооруженных сил страны до 1,2 миллиона к 2027 году, планы по увеличению числа военных кораблей с 279 до 355, числа подразделений истребителей с 55 до 60 и вероятное увеличение численности морских пехотинцев.

Американские военные в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Бондарев: Россия учтет агрессивную направленность оборонного бюджета США

В частности, бюджет предполагает выделение 4,6 миллиарда на инициативу по поддержке американских союзников в Европе, направленную на сдерживание России. Конгресс США также намерен обязать президента сообщать о российских чиновниках, против которых нужно вводить санкции за "нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности" (РСМД). Кроме этого, бюджет предусматривает выделение 58 миллионов долларов на разработку ракеты наземного базирования, которая, по утверждению конгресса, не должна нарушать договор с Россией о РСМД.

Кроме того, закон о бюджете продлевает запрет на сотрудничество с российским Минобороны и обязывает Трампа доложить конгрессу о любых возможных договоренностях с Россией по урегулированию в Сирии.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Косачев рассказал о влиянии проекта оборонного бюджета США на связи с РФ
Сенат США в согласованном проекте об оборонном бюджете на 2018 год предлагает запретить возможность обязательств для американских дистрибьюторов по включению в свои сети "российского государственного видеоконтента". Проект предложен на фоне давления на российские СМИ в США. Ранее главред RT Маргарита Симоньян сказала, что закон об оборонном бюджете США ограничит доступ телеканалу RT America к кабельным и спутниковым сетям вещания.

Кроме того, бюджет предполагает военную помощь Украине на 350 миллионов долларов, но половина из этой суммы может быть выделена лишь по результатам реформ в военной сфере. Также в законопроекте содержится обещание помогать Украине в укреплении киберзащиты, но без конкретных обязательств с американской стороны.

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В мире
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Александр Васильевич
"Советуем им сделать так, чтобы у них ракеты стали более точными…" --- Это советник США или депутат Госдумы?
20:43
12.12.2017
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