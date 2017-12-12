Подозреваемому во взрыве в Нью-Йорке выдвинули обвинение в терроризме

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве

ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Федеральные обвинения в терроризме выдвинуты против подозреваемого во взрыве в Нью-Йорке Акайеда Уллы, говорится в обвинительном заключении.

Обвинения предъявлены по пяти пунктам, включая предоставление материальной поддержки террористической организации, использование оружия массового поражения и устройство взрыва в публичном месте.

"Улла осуществил нападение 11 декабря в частности из-за политики правительства США в различных местах, включая Ближний Восток. Одной из целей Уллы при осуществлении нападения 11 декабря было терроризировать как можно больше людей", — говорится в обвинительном заключении.