КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по Донбассу, бывший украинский президент Леонид Кучма считает, что дата обмена пленными в Донбассе уже определена, а списки согласованы.

Во вторник прошла видеоконференция гуманитарной подгруппы контактной группы, но участникам вновь не удалось согласовать дату обмена.

"Я думаю, что дата есть, и списки есть. Они согласованы — 74 на 306. Но когда доходит до конкретных фамилий, то появляются проблемы… Вы знаете, что этим занимается сам президент (Украины Петр) Порошенко. Давайте мы отдадим ему "все карты в руки", и пусть это обещание… будет выполнено", — цитирует Кучму украинское издание "Лига.net".

По его словам, есть проблемы в освобождении пленных. "Там есть проблема, одна из самых, казалось, простых: некоторые люди не хотят ехать туда (на неподконтрольную Киеву территорию — ред.), тут начинается, что не можем договориться с противоположной стороной", — добавил Кучма.

Тем не менее, он считает, что договоренности будут достигнуты в любом случае.

Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными. Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева ранее сообщила, что в ЛНР рассчитывают вскоре определить дату обмена. На заседании контактной группы неоднократно отмечали, что стороны работают над тем, чтобы провести обмен пленными до новогодних и рождественских праздников.