Последствия взрыва бомбы в Нью-Йорке могли быть хуже, заявили в полиции

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Теракт в Нью-Йорке мог закончиться "гораздо хуже", заявил заместитель комиссара городской полиции Джон Миллер.

"Оно (взрывное устройство) не сработало с той силой и мощью, с которой предполагалось. Я думаю, что то, что мы видели вчера, могло быть гораздо хуже", — сказал Миллер телеканалу CBS.

В понедельник на востоке Манхэттена в Нью-Йорке прогремел взрыв. Полиция подозревает 27-летнего уроженца Бангладеш Акайеда Уаллу, который, по предварительным данным, привел в действие закрепленное на его теле "взрывное устройство низкого качества". Сам Уалла получил тяжелые ранения, еще три человека легко пострадали. Подозреваемый заявил, что вдохновился идеями террористической группировки ИГ (запрещена в России) через интернет.