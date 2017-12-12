Цхинвал надеется подписать с Тбилиси заявление о неприменении силы

ЖЕНЕВА, 12 дек – РИА Новости. Делегация Южной Осетии надеется в среду на очередном раунде консультаций по безопасности и стабильности в Закавказье подписать совместное с Грузией заявление о приверженности принципу неприменения силы, заявил РИА Новости во вторник полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.
"В качестве работы над таким соглашением мы считаем очень важным принятие совместного заявления участников женевских дискуссий о приверженности принципу неприменения силы. Надеемся, что завтра это совместное заявление будет согласовано и принято. Это был бы хороший шаг в направлении выработки юридически обязывающего соглашения", — сказал Джиоев.
В грузинской делегации РИА Новости заявили, что не комментируют тему совместного заявления.
Женевские дискуссии по Закавказью проводятся с 2008 года. На сегодняшний день это единственный диалоговый формат для представителей Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Кроме того, в них участвуют представители России, США, а также ООН, ОБСЕ и ЕС. Российскую делегацию возглавляет статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.