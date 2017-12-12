Цхинвал надеется подписать с Тбилиси заявление о неприменении силы

ЖЕНЕВА, 12 дек – РИА Новости. Делегация Южной Осетии надеется в среду на очередном раунде консультаций по безопасности и стабильности в Закавказье подписать совместное с Грузией заявление о приверженности принципу неприменения силы, заявил РИА Новости во вторник полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.

Обсуждение данного документа безрезультатно продолжается уже несколько лет. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать соглашение о неприменении силы, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивают, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.

"В качестве работы над таким соглашением мы считаем очень важным принятие совместного заявления участников женевских дискуссий о приверженности принципу неприменения силы. Надеемся, что завтра это совместное заявление будет согласовано и принято. Это был бы хороший шаг в направлении выработки юридически обязывающего соглашения", — сказал Джиоев.

По его словам, работа над текстом совместного заявления уже идет в течение многих раундов, основной текст уже готов. "Грузинская сторона всячески старается вложить в этот текст позиции, неприемлемые для остальных участников. Например, о "международных мерах безопасности", что в их понимании означает присутствие каких-то третьих международных сил в нашем регионе", — пояснил Джиоев.

В грузинской делегации РИА Новости заявили, что не комментируют тему совместного заявления.

Женевские дискуссии по Закавказью проводятся с 2008 года. На сегодняшний день это единственный диалоговый формат для представителей Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Кроме того, в них участвуют представители России, США, а также ООН, ОБСЕ и ЕС. Российскую делегацию возглавляет статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.