Защитники русских школ в Латвии готовят еще одну акцию протеста в Риге

РИГА, 11 дек — РИА Новости. Защитники русских школ Латвии намерены в четверг, 14 декабря, провести еще одну масштабную акцию протеста в Риге, сообщили РИА Новости в Штабе защиты русских школ, организации которая борется за сохранения образования на русском языке.
По его словам, мирная акция протеста — это один из легальных способов влияния на власть, которая не просто не может быть запрещена, она приветствуется верховным законом страны.
"Встречаемся 14 декабря в 16.30 (17.30 мск) у министерства образования. На этот раз начало акции сдвинуто еще на полчаса для того, чтобы успели присоединиться работающие рижане. В то же время государственные учреждения еще работают — чиновники и политики успеют проникнуться нашим протестом. За наши школы! За право налогоплательщиков определять политику образования! За русскую школьную автономию! За достоинство и будущее русских Латвии!" — сказал Филей.
Реформа будет осуществлена постепенно. В 2019-2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в седьмом классе, в 2020-2021 учебном году — в седьмых и восьмых классах, а в 2021-2022 учебном году — уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020-2021 учебном году полностью на латышском языке будут обучаться школьники из 10-х и 11-х классов, через год — всех классов.
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