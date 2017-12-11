Защитники русских школ в Латвии готовят еще одну акцию протеста в Риге

РИГА, 11 дек — РИА Новости. Защитники русских школ Латвии намерены в четверг, 14 декабря, провести еще одну масштабную акцию протеста в Риге, сообщили РИА Новости в Штабе защиты русских школ, организации которая борется за сохранения образования на русском языке.

"Русская школа в Риге, как общественно-историческое явление, старше Латвии, как государства, на 130 лет. Русская школа — это великий культурный институт, существование которого предопределено самим ходом нашей истории. Русский язык в школах Латвии звучал и будет звучать всегда", — сказал РИА Новости участник штаба, филолог и координатор акции "Тотальный диктант" в Латвии Александр Филей.

По его словам, мирная акция протеста — это один из легальных способов влияния на власть, которая не просто не может быть запрещена, она приветствуется верховным законом страны.

"Встречаемся 14 декабря в 16.30 (17.30 мск) у министерства образования. На этот раз начало акции сдвинуто еще на полчаса для того, чтобы успели присоединиться работающие рижане. В то же время государственные учреждения еще работают — чиновники и политики успеют проникнуться нашим протестом. За наши школы! За право налогоплательщиков определять политику образования! За русскую школьную автономию! За достоинство и будущее русских Латвии!" — сказал Филей.

Минобрнауки предлагает провести реформу в школах нацменьшинств в 2021-2022 учебном году. Она предусматривает, что дошкольное обучение будет осуществляться билингвально, в начальной школе с первого по шестой классы будет доступно три модели двуязычного обучения. На завершающем этапе основного образования с седьмого по девятый классы 80% предметов будут преподаваться на государственном языке страны. В средней школе с 10-го по 12-й классы обучение будет только на латышском языке.

Реформа будет осуществлена постепенно. В 2019-2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в седьмом классе, в 2020-2021 учебном году — в седьмых и восьмых классах, а в 2021-2022 учебном году — уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020-2021 учебном году полностью на латышском языке будут обучаться школьники из 10-х и 11-х классов, через год — всех классов.

В Латвии один государственный язык — латышский, остальные имеют статус иностранных. При этом русский является родным почти для 40% населения. В республике работают 313 средних и 22 вечерних школы. По данным министерства образования, 107 школ осуществляют билингвальные программы обучения, 99 из них ведут обучение с использованием русского языка.

Все новости Латвии читайте на сайте Sputnik Латвия >>

