Белый дом предложил забыть о приставаниях Трампа многолетней давности

ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости, Екатерина Соболь. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс предложила репортерам в понедельник "перевернуть страницу" с обвинениями Дональда Трампа в приставании к трем женщинам, которые в понедельник вновь напомнили о своих обвинениях.

"Эти претензии обсуждались задолго до того, как он стал президентом. Люди этой страны приняли решение поддержать президента Трампа. И мы считаем, что на эти претензии ответ был дан этим процессом", — сказала она. И предложила смотреть в будущее, а не искать проблемы в прошлом.

Три женщины обвиняли президента США в домогательствах еще до президентских выборов. Один из инцидентом произошел 37 лет назад на борту авиалайнера, в котором летел Трамп. Второй – более 10 лет назад в пору, когда Трамп занимался организацией конкурса красоты "Мисс Вселенная".

Трамп заявлял, что все эти обвинения ложные и, несмотря на бурное обсуждение этих историй, все-таки одержал победу в президентских выборах. Однако по прошествии времени три женщины вновь дали интервью телеканалу NBC, а после и пресс-конференцию, где призвали разобраться в этом законодателей. Однако подчеркнули, что сами никаких исков подавать не намерены, а лишь готовы сотрудничать с конгрессом. По итогам конференции сенатор-демократ, известная как один из самых ярых защитников прав женщин, Кирстан Джиллибранд в эфире телеканала CNN призвала Трампа уйти в отставку.