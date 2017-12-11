Политолог считает, что решение суда придаст Саакашвили сил и вдохновения

КИЕВ. 11 дек — РИА Новости. Решение суда, отказавшегося отправить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили под домашний арест, только придаст силы новым протестам, а украинская власть может обернуть его в свою пользу, считает политолог Вадим Карасев.
Печерский районный суд Киева в понедельник отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
"Безусловно, каждое воскресенье Саакашвили будет выводить людей на протесты, это только придаст ему силы и вдохновения. Хотя будет пауза на новогодние праздники, но, мне кажется, это будет временная пауза, потому что систему несломленный Саакашвили нацелен доломать до конца. Он не остановится", — сказал Карасев РИА Новости.
Говоря о вердикте суда, политолог предположил, что "власть не захотела рисковать и продавить решение относительно домашнего ареста". "Либо судьи сыграли самостоятельную роль и приняли абсолютно верное решение, либо же власть поняла, что на свободе Саакашвили, как лидер в данный момент уличной оппозиции, более удобен для того, чтобы создавать напряжение в отношениях между лидерами разных оппозиций парламентской и внепарламентской", — продолжил Карасев.
По мнению политолога, если бы суд отправил Саакашвили под домашний арест, это было бы "моральным политико-эпическим, психологическим поражением власти", такое решение не восприняли бы западные партнеры Украины. Кроме того, Карасев уверен, что даже под такой мерой пресечения Саакашвили из дома руководил бы протестами.
"Власть здесь может, несмотря на промежуточное поражение, обернуть это в свою пользу: якобы она не влияет на судебную ветвь власти, что Украина движется вперёд, что на Украине утверждаются институты верховенства права", — добавил собеседник агентства.
Он также отметил, что теперь есть три варианта развития событий: конец власти президента Украины Петра Порошенко под влиянием новых протестов, поражение Саакашвили в случае доказанная его вины или отставка генпрокурора Юрия Луценко, если доказательства окажутся фейковыми.
Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.
Во вторник с утра в квартиру Михаила Саакашвили в Киеве с обыском пришли правоохранители. Следственные действия Генпрокуратуры проходили при поддержке сотрудников СБУ. Обыск был проведен на основании решения суда. Политик был задержан на крыше собственного дома, откуда он грозился прыгнуть после того, как правоохранители оказались у него в квартире.
У подъезда дома, где живет Саакашвили, к этому момент собралась толпа сторонников политика, которые старались "отбить" экс-губернатора Одесской области у силовиков.
Сначала сторонники Саакашвили попытались штурмовать ряды спецназа, которые шеренгой перекрыли доступ к входу в подъезд, где находится квартира политика. Активисты использовали в качестве тарана мусорные контейнеры.
Позже активисты заблокировали микроавтобус, на котором несколько полицейских и спецназовцев пытались вывезти политика через улицу Трехсвятительскую.
Микроавтобус с политиком окружили несколько сотен людей, которые перекрыли улицу с обеих сторон, заблокировав любое движение. Некоторые активисты ложились на асфальт, другие пытались перевернуть один из находящихся рядом автомобилей, чтобы заблокировать проезд.
Служба безопасности Украины сообщила, что Саакашвили подозревают в "содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется его допрос. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
Во время столкновений сторонники экс-президента Грузии взрывали петарды и срывали каски с сотрудников правоохранительных органов.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко ожидает, что суд по избранию меры пресечения для экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили состоится в среду, правоохранители намерены ходатайствовать о домашнем аресте политика.
Полиция в Киеве применила слезоточивый газ против сторонников Саакашвили, которые заблокировали микроавтобус с задержанным политиком.
Однако это не умерило пыл активистов. Они забрались на крышу микроавтобуса с задержанным политиком и развернули флаг Украины.
Сторонники Саакашвили начали ломать строительный забор, установленный в сквере рядом с заблокированным микроавтобусом с политиком, и начали сооружать баррикады.
Активисты пробили колеса микроавтобуса, на котором украинские правоохранители пытались вывезти задержанного экс-президента Грузии, после этого взломали дверь машины и освободили Саакашвили.
После освобождения политик назвал "наглой ложью" обвинения генпрокурора Украины в его адрес и призвал всех выйти на Майдан. Саакашвили заявил, что направится в парламент, "требовать импичмента" президента Украины.