Политолог считает, что решение суда придаст Саакашвили сил и вдохновения

Михаил Саакашвили во время судебного процесса по избранию ему меры пресечения в Печерском районном суде Киева. 11 декабря 2017

Михаил Саакашвили во время судебного процесса по избранию ему меры пресечения в Печерском районном суде Киева. 11 декабря 2017

КИЕВ. 11 дек — РИА Новости. Решение суда, отказавшегося отправить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили под домашний арест, только придаст силы новым протестам, а украинская власть может обернуть его в свою пользу, считает политолог Вадим Карасев.

Печерский районный суд Киева в понедельник отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Безусловно, каждое воскресенье Саакашвили будет выводить людей на протесты, это только придаст ему силы и вдохновения. Хотя будет пауза на новогодние праздники, но, мне кажется, это будет временная пауза, потому что систему несломленный Саакашвили нацелен доломать до конца. Он не остановится", — сказал Карасев РИА Новости.

Говоря о вердикте суда, политолог предположил, что "власть не захотела рисковать и продавить решение относительно домашнего ареста". "Либо судьи сыграли самостоятельную роль и приняли абсолютно верное решение, либо же власть поняла, что на свободе Саакашвили, как лидер в данный момент уличной оппозиции, более удобен для того, чтобы создавать напряжение в отношениях между лидерами разных оппозиций парламентской и внепарламентской", — продолжил Карасев.

По мнению политолога, если бы суд отправил Саакашвили под домашний арест, это было бы "моральным политико-эпическим, психологическим поражением власти", такое решение не восприняли бы западные партнеры Украины. Кроме того, Карасев уверен, что даже под такой мерой пресечения Саакашвили из дома руководил бы протестами.

"Власть здесь может, несмотря на промежуточное поражение, обернуть это в свою пользу: якобы она не влияет на судебную ветвь власти, что Украина движется вперёд, что на Украине утверждаются институты верховенства права", — добавил собеседник агентства.

Он также отметил, что теперь есть три варианта развития событий: конец власти президента Украины Петра Порошенко под влиянием новых протестов, поражение Саакашвили в случае доказанная его вины или отставка генпрокурора Юрия Луценко, если доказательства окажутся фейковыми.

Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.