Белый дом прокомментировал обострение палестино-израильского конфликта

ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Соединенные Штаты продолжают призывать все стороны палестино-израильского конфликта сесть за стол переговоров и воздержаться от насилия, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на просьбу прокомментировать обострение данного конфликта в связи с решением президента США Дональда Трампа по Иерусалиму.
Таким образом она ответила на вопрос журналиста, продолжит ли Белый дом игнорировать тот факт, что решение Трампа о переносе посольства США в Иерусалим и признание его столицей Израиля вызвало волну насилия и протестов.