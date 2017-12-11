Белый дом прокомментировал обострение палестино-израильского конфликта

ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Соединенные Штаты продолжают призывать все стороны палестино-израильского конфликта сесть за стол переговоров и воздержаться от насилия, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на просьбу прокомментировать обострение данного конфликта в связи с решением президента США Дональда Трампа по Иерусалиму.

"Мы продолжаем призывать сохранять спокойствие, призываем к мирным переговорам, насилие всегда будет в ответ тому, кто хочет этот вопрос решить. Опять-таки, я призываю отдельных людей и группы сохранять спокойствие, мы будем продолжать работать с нашими партнерами и союзниками в регионе, чтобы двигаться в направлении мирного урегулирования", — сказала Сандерс.

Таким образом она ответила на вопрос журналиста, продолжит ли Белый дом игнорировать тот факт, что решение Трампа о переносе посольства США в Иерусалим и признание его столицей Израиля вызвало волну насилия и протестов.