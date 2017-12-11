В Осло проходит концерт в честь обладателя Нобелевской премии мира

СТОКГОЛЬМ, 11 дек – РИА Новости, Людмила Божко. Концерт, ежегодно организуемый в честь обладателя Нобелевской премии мира 2017 года, проходит в Осло в комплексе Telenor Arena, сообщается на сайте Норвежского нобелевского комитета.

В этом году чествуется Международная кампания по запрещению ядерного оружия ICAN, ставшая обладателем награды за активную работу по достижению запрета на применение ядерного оружия. Организация ICAN основана в 2007 году, объединяет 468 общественных организаций в более чем 100 странах мира. Церемония награждения прошла в Осло в воскресенье, 10 декабря.

Для участия в концерте, который начался в 21.45 мск, традиционно приглашаются популярные музыканты и исполнители разных жанров – от поп-музыки и рока до джаза и кантри. В этом году перед зрителями выступают певец и композитор Джон Ледженд (США), шведская певица Зара Ларссон, норвежские диджей Matoma, а также певица Сигрид и группа Lukas Graham из Дании. Ведущим представления стал американский актер Дэвид Ойелово.

На концерте используется пианино, одно из шести уцелевших во время атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году и известных под названием Hibaku Pianos. Оно отремонтировано и используется на многих концертах в Японии как напоминание об атомном оружии и о трагедии, к которой атомное оружие может привести. В 2010 году пианино было задействовано в серии мероприятий, прошедших в Нью-Йорке.

Концерты в честь обладателей Нобелевской премии мира проводятся в Осло с 1994 года. На них по традиции присутствуют сами обладатели награды, норвежские политики, члены Норвежского нобелевского комитета и члены королевской семьи Норвегии.