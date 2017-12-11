В Осло проходит концерт в честь обладателя Нобелевской премии мира

СТОКГОЛЬМ, 11 дек – РИА Новости, Людмила Божко. Концерт, ежегодно организуемый в честь обладателя Нобелевской премии мира 2017 года, проходит в Осло в комплексе Telenor Arena, сообщается на сайте Норвежского нобелевского комитета.
Для участия в концерте, который начался в 21.45 мск, традиционно приглашаются популярные музыканты и исполнители разных жанров – от поп-музыки и рока до джаза и кантри. В этом году перед зрителями выступают певец и композитор Джон Ледженд (США), шведская певица Зара Ларссон, норвежские диджей Matoma, а также певица Сигрид и группа Lukas Graham из Дании. Ведущим представления стал американский актер Дэвид Ойелово.
Концерты в честь обладателей Нобелевской премии мира проводятся в Осло с 1994 года. На них по традиции присутствуют сами обладатели награды, норвежские политики, члены Норвежского нобелевского комитета и члены королевской семьи Норвегии.