Белый дом: теракт в Нью-Йорке показал необходимость иммиграционной реформы

Полиция у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

Полиция у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Теракт в Нью-Йорке показывает необходимость иммиграционной реформы, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

"Это показывает необходимость иммиграционной реформы…, защищающей безопасность страны", — сказала Сандерс журналистам.

"Президент продолжит агрессивно продвигать ответственную иммиграционную реформу, частью которой будет запрет на "цепную миграцию" (разрешение постоянным жителям США привозить в страну членов семьи — ред.)", — добавила Сандерс.

Также, по ее словам, это подтверждает правильность стратегии президента Дональда Трампа по разгрому ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Как ранее сообщила полиция, инцидент произошел на 42-й улице между 7-й и 8-й авеню в восточной части Манхэттена. По предварительным данным, на теле подозреваемого Акайеда Уллы было привязано "импровизированное взрывное устройство низкого качества", которое он "умышленно привел в действие".

По информации пожарной службы Нью-Йорка, подозреваемый получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости — легкие телесные повреждения.

* Террористическая организация, запрещенная в России.