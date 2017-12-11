Белый дом: теракт в Нью-Йорке показал необходимость иммиграционной реформы

ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Теракт в Нью-Йорке показывает необходимость иммиграционной реформы, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.
"Президент продолжит агрессивно продвигать ответственную иммиграционную реформу, частью которой будет запрет на "цепную миграцию" (разрешение постоянным жителям США привозить в страну членов семьи — ред.)", — добавила Сандерс.
Также, по ее словам, это подтверждает правильность стратегии президента Дональда Трампа по разгрому ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ).
По информации пожарной службы Нью-Йорка, подозреваемый получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости — легкие телесные повреждения.
* Террористическая организация, запрещенная в России.