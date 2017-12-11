Михаил Саакашвили во время судебного процесса по избранию ему меры пресечения в Печерском районном суде Киева. 11 декабря 2017

Михаил Саакашвили во время судебного процесса по избранию ему меры пресечения в Печерском районном суде Киева. 11 декабря 2017

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Митинг сторонников Михаила Саакашвили прошел в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.

Акция началась после того как Печерский районный суд Киева отказался удовлетворять ходатайство прокуратуры об избрании Саакашвили меры пресечения в виде домашнего ареста.

После судебного заседания Саакашвили вышел на улицу к своим сторонникам, которые митинговали в его поддержку. Политик вместе с ними прошел колонной к Киевской городской государственной администрации. Затем они вышли на проезжую часть улицы Крещатик, парализовав автомобильное движение.

Саакашвили вылез на автомобильную платформу, которая подъехала к митингующим, и провел короткое выступление. Затем колонна демонстрантов во главе с политиком прошла по Крещатику.

Немного позднее митингующие покинули проезжую часть и направились в палаточный городок к Верховной раде, где и завершили свою акцию. По ходу движения они скандировали "Импичмент", "Луценко в отставку". По словам организаторов митинга, Саакашвили уже дома, в квартире на улице Костёльной, где ранее его пытались задержать.

Саакашвили задержали 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности. В знак протеста политик объявил в СИЗО о начале голодовки.