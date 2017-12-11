СМИ: причастный к взрыву в Нью-Йорке не имел криминального прошлого

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Подозреваемый в организации взрыва в центре Нью-Йорка Акайед Улла не имел криминального прошлого в Бангладеш, выходцем из которой он является, передает агентство Рейтер со ссылкой на начальника полиции этой страны.

По словам генерального инспектора полиции Бангладеш Шахидула Хока (Shahidul Hoque), подозреваемый, 27-летний Акайед Улла, последний раз был в Бангладеш в сентябре. Хока добавил, что информация о подозреваемом предоставлена на основании номера его паспорта.

Ранее сообщалось, что по информации корреспондента АВС Аарона Катерски, Акайед Улла "въехал в США семь лет назад по визе F4". Согласно информации госдепартамента, визу F4 могут получить люди, братья или сестры которых имеют американское гражданство.

Как ранее сообщила полиция, инцидент произошел на 42-й улице между 7-й и 8-й авеню в восточной части Манхэттена. По предварительным данным, на теле подозреваемого Акайеда Уллы было привязано "импровизированное взрывное устройство низкого качества", которое он "умышленно привел в действие".

По информации пожарной службы Нью-Йорка, подозреваемый получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости — легкие телесные повреждения.