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Неудавшийся теракт: уроженец Бангладеш попытался подорвать себя в Нью-Йорке

Сюжет:
Взрыв в Нью-Йорке (27)
22:4311.12.2017
(обновлено: 23:00 11.12.2017)
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© РИА Новости / Ольга ДенисоваПожарные у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017Пожарные у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Ольга Денисова

ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Правоохранительным органам Нью-Йорка в понедельник удалось предотвратить крупный теракт в самом центре города. В результате произошедшего подрыва пострадали несколько человека, причем серьезнее всех — сам инициатор.

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Ольга Денисова
Власти Нью-Йорка назвали взрыв на Манхэттене терактом

Подозреваемый из Бангладеш

Как сообщил на пресс-конференции глава нью-йоркской полиции Джеймс О'Нил, подозреваемого зовут Акайед Улла. По информации СМИ, ему 27 лет, он уроженец Бангладеш и живет в Бруклине. В США он приехал 7 лет назад по визе F4. Согласно сведениям госдепартамента, она выдается людям, братья или сестры которых являются американскими гражданами.

"Был обнаружен 27-летний раненый мужчина, мы определили, что это Акайед Улла", — сказал О'Нил. По его словам, "предварительное расследование показывает, что на этом мужчине было импровизированное взрывное устройство низкого качества, привязанное к его телу. Он сознательно привел устройство в действие".

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017
© REUTERS / Mike Segar
СМИ опубликовали фото подозреваемого во взрыве в Нью-Йорке
Со своей стороны, руководитель пожарной службы города Дэниел Нигро уточнил, что подозреваемый получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости — легкие телесные повреждения. СМИ также сообщили, что все пострадавшие, за исключением Уллы, сами добрались до больниц, где им была оказана медицинская помощь.

О'Нил сообщил, что Улла при задержании делал некие заявления, но не уточнил, какие именно. В свою очередь, телеканал АВС уточнил, что подозреваемый в ходе допроса заявил полиции, что сам вдохновился идеями террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) через интернет. При этом подчеркивается, что взрывное устройство он смастерил у себя в квартире.

​Власти США в посольство не обращались

В посольстве Бангладеш в Вашингтоне сообщили, что американские власти к ним пока не обращались.

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве
© AP Photo / Andres Kudacki
Взрыв в Нью-Йорке обернулся лишь транспортными затруднениями
"Мы недавно получили новости из Нью-Йорка. Никто к нам пока не обращался", — сказал РИА Новости глава пресс-службы дипломатической миссии Самим Хамад.

Он не исключил, что такие обращения могут последовать в будущем.

Теракт из мести

По информации газеты New York Post, Улла собирался осуществить взрыв из соображений мести. "Они бомбили в моей стране, и я хотел нанести ущерб здесь", — приводят источники издания слова задержанного.

Наряду с этим газета сообщила, что подозреваемый работал водителем такси в Нью-Йорке, но срок его лицензии истек.

Новых угроз нет

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио попытался успокоить горожан, заверив их в отсутствии достоверных угроз на данный момент. "В данный момент нет заслуживающих доверия конкретных угроз городу Нью-Йорку", — сказал он на пресс-конференции.

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017
© REUTERS / Lucas Jackson
Посольство Бангладеш не получало запроса по подозреваемому в ЧП в Нью-Йорке
В свою очередь, губернатор штата отметил, что "Нью-Йорк — это Нью-Йорк", добавив, что он всегда будет оставаться привлекательной целью. При этом он также подчеркнул, что никаких достоверных угроз безопасности сейчас нет.

Де Блазио также отметил "скоординированную работу всех правоохранительных ведомств" в сложившейся ситуации.

Транспортный терминал возобновил работу

По большому счету попытка устроить большой взрыв в центре Нью-Йорка, к счастью, обернулась только транспортными проблемами. Уже через несколько часов после инцидента, произошедшего около 07.40 утра по местному времени (15.40 мск), транспортный терминал Порт-Аторити, вблизи которого произошел взрыв, возобновил работу.

С самого начала прибывшие на место полицейские, пожарные и саперы перекрыли сразу несколько улиц в восточном Манхэттене между 7 и 8 авеню, где находится автовокзал, а также закрыли на вход и выход ближайшие станции метро, в том числе "Таймс-сквер". Изменения коснулись движения по семи линиям подземки.

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Ольга Денисова
В результате взрыва в Нью-Йорке пострадали четыре человека
У рядовых нью-йоркцев произошедшее энтузиазма не вызвало: многие опоздали на работу, о чем сообщили в соцсетях. Больше всего перекрытие улиц и изменения работы подземки коснулись тех, кто живет в пригородах и добирается до Манхэттена на автобусах, прибывающих на автовокзал.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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