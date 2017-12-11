Неудавшийся теракт: уроженец Бангладеш попытался подорвать себя в Нью-Йорке

ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Правоохранительным органам Нью-Йорка в понедельник удалось предотвратить крупный теракт в самом центре города. В результате произошедшего подрыва пострадали несколько человека, причем серьезнее всех — сам инициатор.
Подозреваемый из Бангладеш
Как сообщил на пресс-конференции глава нью-йоркской полиции Джеймс О'Нил, подозреваемого зовут Акайед Улла. По информации СМИ, ему 27 лет, он уроженец Бангладеш и живет в Бруклине. В США он приехал 7 лет назад по визе F4. Согласно сведениям госдепартамента, она выдается людям, братья или сестры которых являются американскими гражданами.
"Был обнаружен 27-летний раненый мужчина, мы определили, что это Акайед Улла", — сказал О'Нил. По его словам, "предварительное расследование показывает, что на этом мужчине было импровизированное взрывное устройство низкого качества, привязанное к его телу. Он сознательно привел устройство в действие".
О'Нил сообщил, что Улла при задержании делал некие заявления, но не уточнил, какие именно. В свою очередь, телеканал АВС уточнил, что подозреваемый в ходе допроса заявил полиции, что сам вдохновился идеями террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) через интернет. При этом подчеркивается, что взрывное устройство он смастерил у себя в квартире.
UPDATE: CCTV footage of the moment of explosion inside the transit tunnel in Manhattan pic.twitter.com/ynIWS4Uf0c— BREAKING NEWS (@NewsAlertHQ) 11 декабря 2017 г.
Власти США в посольство не обращались
В посольстве Бангладеш в Вашингтоне сообщили, что американские власти к ним пока не обращались.
Он не исключил, что такие обращения могут последовать в будущем.
Теракт из мести
По информации газеты New York Post, Улла собирался осуществить взрыв из соображений мести. "Они бомбили в моей стране, и я хотел нанести ущерб здесь", — приводят источники издания слова задержанного.
Наряду с этим газета сообщила, что подозреваемый работал водителем такси в Нью-Йорке, но срок его лицензии истек.
Новых угроз нет
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио попытался успокоить горожан, заверив их в отсутствии достоверных угроз на данный момент. "В данный момент нет заслуживающих доверия конкретных угроз городу Нью-Йорку", — сказал он на пресс-конференции.
Де Блазио также отметил "скоординированную работу всех правоохранительных ведомств" в сложившейся ситуации.
Транспортный терминал возобновил работу
По большому счету попытка устроить большой взрыв в центре Нью-Йорка, к счастью, обернулась только транспортными проблемами. Уже через несколько часов после инцидента, произошедшего около 07.40 утра по местному времени (15.40 мск), транспортный терминал Порт-Аторити, вблизи которого произошел взрыв, возобновил работу.
С самого начала прибывшие на место полицейские, пожарные и саперы перекрыли сразу несколько улиц в восточном Манхэттене между 7 и 8 авеню, где находится автовокзал, а также закрыли на вход и выход ближайшие станции метро, в том числе "Таймс-сквер". Изменения коснулись движения по семи линиям подземки.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.