Путин: статус Иерусалима должны определить палестино-израильские переговоры

АНКАРА, 11 дек – РИА Новости. Соглашение о статусе Иерусалима должно быть предметом прямых переговоров Палестины и Израиля, заявил президент РФ Владимир Путин.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе в этот город американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек.