Путин: статус Иерусалима должны определить палестино-израильские переговоры

АНКАРА, 11 дек – РИА Новости. Соглашение о статусе Иерусалима должно быть предметом прямых переговоров Палестины и Израиля, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия исходит из того, что это урегулирование должно строиться исключительно и в полном объеме на ранее принятых решениях в рамках Организации объединенных наций. Конкретные параметры соглашения по статусу Иерусалима – предмет прямых палестино-израильских переговоров", — заявил Путин журналистам по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе в этот город американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек.