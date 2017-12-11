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В мире

"Пощечина президенту": суд в Киеве отпустил Саакашвили на свободу

22:2911.12.2017
(обновлено: 22:32 11.12.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве. 6 декабря 2017Михаил Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Печерский районный суд Киева в понедельник отказал прокуратуре, которая просила отправить бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили под домашний арест.

Михаил Саакашвили во время судебного процесса по избранию ему меры пресечения в Печерском районном суде Киева. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Прокуратура в течение пяти дней имеет право обжаловать такое решение в апелляционной инстанции.

Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. Экс-президенту Грузии по вменяемой ему статье грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Депутаты просили отдать на поруки

Взять на поруки экс-президента Грузии выразили желание 12 депутатов Верховной рады, в частности из фракции "Батькивщины" ее лидер Юлия Тимошенко, Алена Шкрум, Иван Крулько, Алексей Рябчин и Игорь Луценко, из фракции "Самопомощь" — Егор Соболев, Павел Костенко, Александр Опанасенко, а также внефракционные парламентарии Виктор Чумак, Дмитрий Добродомов.

Михаил Саакашвили со своими сторонниками у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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По словам адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого, передача на поруки предусматривает предоставление лицами, которые, по мнению суда, заслуживают доверия, письменного обязательства о том, что они поручаются за выполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей по участию в следственных действиях.

В суде депутаты просили отпустить Саакашвили без применения какой-либо меры пресечения, однако в случае избрания таковой отдать политика на поруки.

Депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук посчитал отказ суда арестовать Саакашвили пощечиной президенту страны Петру Порошенко и генпрокурору Юрию Луценко.

Считает себя военнопленным

Саакашвили в зале суда заявил, что считает себя военнопленным, но не призывает своих сторонников к "резким действиям".

Михаил Саакашвили во время судебного процесса по избранию ему меры пресечения в Печерском районном суде Киева. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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"Я не считаю себя задержанным. Я считаю себя в военном плену", — сказал Саакашвили.

В зале суда Саакашвили заявил журналистам, что первый раз его арестовал КГБ в Киеве в 1986 году, когда он был первокурсником, за антисоветскую деятельность. По его мнению, на Украине за 30 лет ничего не изменилось.

"Сколько лет прошло, меня привели в тот же изолятор и меня встретил тот же контролер, по таким же грязным обвинениям… Нам не нужна конфронтация, я не призываю ни к каким резким действиям. Движение будет расширяться", — заявил Саакашвили журналистам в суде.

Политик поблагодарил всех людей, которые его поддерживали. После этого он спел гимн Украины.

Митинг сторонников

С утра Саакашвили пришли поддержать около ста его сторонников, они устроили митинг на улице Крещатик недалеко от суда. Полиция перекрыла проходы непосредственно к зданию суда, они пропускали лишь участников судебных процессов, журналистов и депутатов.

Участники акции протеста сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием принятия закона об импичменте в Киеве. 10 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Из-за этого возмущенные митингующие предприняли попытку порвать кордон полицейских и попасть в здание суда. Между силовиками и сторонниками политика возникла потасовка, в ходе которой митингующие применили петарды и дымовые шашки. Однако полицейским, которые превосходили численностью митингующих, удалось сдержать прорыв.

Судебное заседание проходило в полностью заполненном зале, он был заполнен за несколько часов до начала заседания. Помимо стороны обвинения, Саакашвили с защитниками и полицейских в зале находились лишь журналисты и некоторые соратники политика, в том числе депутаты Верховной рады.

Еще до начала судебного заседания полиция перестала пускать в зал желающих, ссылаясь на отсутствие свободных мест.

Суть обвинений

В Службе безопасности Украины заявили, что Саакашвили подозревают в преступлении по первой части статьи 256 Уголовного кодекса "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, акции, которые организовывал и организует Саакашвили, проплачены окружением экс-главы украинского государства Виктора Януковича, их целью было свержение государственной власти на Украине. Бывший губернатор, как утверждает обвинение, проводил акции из-за "личной жажды власти" и "перешел черту".

Жена экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс выступает на акции протеста сторонников Михаила Саакашвили в Киеве. 10 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Луценко заявил, что деятельность команды Саакашвили финансировали представители Януковича, в частности, украинского бизнесмена Сергея Курченко. Как утверждает генпрокурор, за деньги окружения Януковича якобы финансировались акции протеста Саакашвили, "целью которых был захват государственной власти и содействие членам преступной группировки Януковича-Курченко в остановке их уголовного преследования, возобновления контроля над активами". Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило около 500 тысяч долларов на свои акции.

Власти утверждают, что у них есть доказательства сговора Саакашвили и Курченко, в частности аудио- и видеозаписи. Луценко подчеркивал, что "сейчас не идет речь о депортации, сейчас не идет речь об экстрадиции" Саакашвили.

Обвинительный приговор маловероятен

Рассмотрение в суде уголовного дела против Саакашвили вряд ли закончится обвинительным приговором, заявил РИА Новости экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович.

"Я считаю, что реальным обвинительным приговором это дело вряд ли закончится. Потому что на Украине, несмотря на проблемы, которые есть в судах, мало судей, которые готовы с закрытыми глазами, отключенным мозгом принимать решения", — сказал Лавринович в понедельник.

Михаил Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве. 6 декабря 2017. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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По его мнению, уголовное преследование Саакашвили направлено на минимизацию его возможностей по организации протестов в стране.

"Поэтому, я думаю, для тех, кто организовывал весь этот процесс, есть желание канализировать протестные настроения против власти через Саакашвили. С другой стороны, минимизировать возможности Саакашвили по организации протестов, которые на Украине происходят, где есть сильные протестные настроения и им необходим детонатор", — считает Лавринович.

Адвокаты Саакашвили в один голос утверждают, что дело против Саакашвили политическое, а доказательства вины в деле отсутствуют.

Грузинская оппозиционная партия "Единое национальное движение" не исключает, что Саакашвили может быть экстрадирован властями Украины на родину.

"Мы готовы ко всем сценариям, не исключаем, что в один прекрасный день непонятными путями и методами Михаил Саакашвили может оказаться в Грузии. Руководство Грузии находится в тесном альянсе с (президентом Украины Петром) Порошенко, поэтому происходящие на Украине процессы будут иметь сильное эхо в Грузии", — заявил лидер основанной Саакашвили партии Ника Мелия журналистам в понедельник.

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Не бойтесь ничего — Саакашвили из изолятора обратился к сторонникам

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11 пользователей оставили 11 комментариев
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Relhzirf Cm
Вот закрыли бы его сейчас - и что? Скукотища...а так, устраиваемся поудобнее и смотрим следующее действие.
22:51
11.12.2017
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tvell
В цирке выпустили клоуна на арену !!!
22:50
11.12.2017
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