Депутат Рады назвал отказ суда арестовать Саакашвили пощечиной Порошенко

Михаил Саакашвили во время судебного процесса по избранию ему меры пресечения в Печерском районном суде Киева. 11 декабря 2017

Михаил Саакашвили во время судебного процесса по избранию ему меры пресечения в Печерском районном суде Киева. 11 декабря 2017

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук считает, что отказ суда арестовать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которому предъявили обвинения в содействии преступной группировке, является пощечиной президенту страны Петру Порошенко и генпрокурору Юрию Луценко.

Печерский суд Киева в понедельник вечером отказался отправлять Саакашвили под домашний арест.

"Твердо убежден, что сегодняшнее решение Печерского суда по Саакашвили написано за пределами украинского государства! Ждем последствий! А еще это сверхсерьезная публичная пощечина президенту Порошенко и генпрокурору Юрию Луценко", — написал депутат на своей странице в Facebook.

Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. В понедельник весь день суд избирал ему меру пресечения.