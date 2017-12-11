Путин: решение Трампа по Иерусалиму не помогает уладить кризис в регионе

АНКАРА, 11 дек — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля не помогает урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, а может дестабилизировать ее, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хотел бы отметить, что и Россия, и Турция считают, что решение администрации Соединенных Штатов признать Иерусалим в качестве столицы Израиля и перенести туда американское посольство не помогает урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, а, наоборот, дестабилизирует и без того сложную обстановку в регионе, по сути, может перечеркнуть перспективы палестино-израильского мирного процесса", — сказал Путин по итогам российско-турецких переговоров.