Саакашвили со сторонниками перекрыл Крещатик для митинга

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Толпа сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приветствовали его радостными криками после освобождения судом в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в понедельник Печерский районный суд в Киеве отпустил Саакашвили на свободу, отклонив ходатайство генпрокуратуры об избрании политику меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Саакашвили, выйдя из здания, поблагодарил своих сторонников, которые поддерживали его весь день у суда. Сторонники политика приветствовали его криками "Миша". При этом Саакашвили предложил людям вместе прогуляться по Крещатику и в окружении направился в палаточный городок у здания Верховной рады Украины.

Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.