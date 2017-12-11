Путин заявил, что переговоры с Эрдоганом прошли по-деловому и конструктивно

АНКАРА, 11 дек — РИА Новости. Переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом прошли по-деловому и конструктивно, заявил российский лидер Владимир Путин.

"Хотел бы отметить, что переговоры прошли в деловой и конструктивной атмосфере. Мы обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, включая реализацию стратегических торгово-экономических и военно-технических проектов. А также обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня", — сказал Путин на совместной пресс-конференции в Анкаре.