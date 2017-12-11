Россия предоставит Турции кредит в сфере ВТС сразу после соглашения

АНКАРА, 11 дек — РИА Новости. Россия предоставит Турции кредитные средства в сфере военно-технического сотрудничества сразу после подписания профильного соглашения, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Ранее президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Турция в течение этой недели решит вопрос о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400 из России. В свою очередь Путин сказал, что он надеется, что кредитное соглашение в сфере ВТС с Турцией будет подписано в ближайшее время.

"Президент (РФ Владимир Путин – ред.) все сказал, условия согласованы, будут (документы – ред.) подписаны,… сразу после подписания", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о выделении российского кредита для Турции.