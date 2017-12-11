Венгрия выдвинула три условия для возобновления поддержки Украины

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. После решения Венецианской комиссии при Совете Европы относительно украинского закона об образовании Венгрия ожидает от Украины выполнения трех условий, заявил министр иностранных дел страны Петер Сиярто.

"Венгрия не может поддерживать стремления Украины в международной политике до тех пор, пока не произойдут изменения", — цитирует Сиярто издание "Европейская правда". По его словам, если украинские власти всерьез стремятся к евроинтеграции, их действия должны соответствовать ожиданиям ЕС и Венецианской комиссии.

При этом Будапешт ожидает от Киева выполнения трех условий: украинская сторона должна вести переговоры с национальными меньшинствами, не ограничивать уже имеющиеся права и полностью выполнить предложения Венецианской комиссии, заявил Сиярто. Он подчеркнул, что организация "недвусмысленно рекомендует" украинским властям внести изменения в статью закона об образовании, устанавливающую язык обучения.

Ранее Венецианская комиссия официально опубликовала решение о языковых положениях украинского закона об образовании. В документе указано, что Киев должен обеспечивать достаточную долю обучения на языках меньшинств в начальной и средней школе. МИД Украины в понедельник призвал воздержаться от интерпретаций выводов Венецианской комиссии по закону об образовании и "прекратить политизацию" вопроса.

Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.