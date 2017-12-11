У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,6

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло недалеко от побережья тихоокеанского государства Вануату, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки зафиксированы в понедельник в 17.29 по времени UTC (20.29 мск) в 52 км к югу от города Сола. Очаг землетрясения залегал на глубине 187,3 км.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Острова Вануату являются частью так называемого тихоокеанского "Огненного кольца" — имеющей форму подковы полосы вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч км.

"Кольцо" опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании. Именно в "Огненном кольце" происходят 90% всех землетрясений на Земле.