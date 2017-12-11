Суд в Киеве отпустил Саакашвили на свободу

Михаил Саакашвили во время судебного процесса по избранию ему меры пресечения в Печерском районном суде Киева. 11 декабря 2017

Михаил Саакашвили во время судебного процесса по избранию ему меры пресечения в Печерском районном суде Киева. 11 декабря 2017

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для экс-президента Грузии Михаила Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отпустил его на свободу под поручительство группы депутатов Верховной рады Украины, передает корреспондент РИА Новости.

"Ходатайство прокурора в уголовном производстве о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили оставить без удовлетворения", — сказала судья Лариса Цокол.

Накануне в Киеве прошел митинг за импичмент президента Украины Петра Порошенко. Акцию организовали сторонники лидера партии "Движение новых сил" Саакашвили. Они также провели демонстрацию у следственного изолятора с требованием немедленно освободить политика, который в знак протеста против задержания объявил бессрочную голодовку.

Саакашвили задержали 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента.

На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.