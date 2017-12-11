Саакашвили заявил, что у него нет президентских амбиции

Михаил Саакашвили во время судебного процесса по избранию ему меры пресечения в Печерском районном суде Киева. 11 декабря 2017

Михаил Саакашвили во время судебного процесса по избранию ему меры пресечения в Печерском районном суде Киева. 11 декабря 2017

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили после заседания суда в Киеве заявил, что не имеет президентских амбиций.

Печерский суд Киева в понедельник вечером отказался отправлять политика под домашний арест, отпустив его под поручительство депутатов.

"Нет у меня никаких президентских (амбиций — ред.)", — сказал Саакашвили после решения суда, отвечая на вопрос журналистов о президентских амбициях. Его общение с прессой транслировали украинские телеканалы.

Также он заявил, что продолжит борьбу с украинскими властями и будет "пытаться изменить систему" в стране.

Саакашвили призвал оппозиционных политиков объединяться. "Давайте объединяться, и не будет попыток нас уничтожить", — заявил он.

Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. В понедельник весь день суд избирал ему меру пресечения.