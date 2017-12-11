Глава МИД Украины заявил, что русскому языку в стране ничего не угрожает

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Русскому языку на Украине ничего не угрожает, он широко присутствует на телевидении и доминирует в печатных СМИ, а выводы Венецианской комиссии относительно украинского закона об образовании "формально мотивированные", считает глава МИД Украины Павел Климкин.

По словам Климкина, в выводах Венецианской комиссии к закону Украины об образовании, опубликованных в понедельник на ее сайте, содержится предостережение относительно дискриминации русского языка на Украине.

"Хочу успокоить всех встревоженных: русскому языку на Украине ничего не угрожает. Он, как и во времена СССР, массово звучит на улицах больших городов, он широко присутствует на украинском телевидении, он до сих пор доминирует в печатных СМИ", — написал Климкин в своем блоге на сайте издания "Украинская правда" в понедельник.

По его словам, предостережение Венецианской комиссии относительно возможной дискриминации русского языка в украинском образовании по сравнению с языками ЕС "может показаться формально мотивированным". При этом он отметил, что языковая ситуация на Украине сложная – "тех, кто считает русский родным, вдвое больше, чем этнических русских, а тех, кто всегда говорит на русском, вдвое больше, чем тех, кто считает его родным языком".

По мнению Климкина, культурно-образовательное право русского меньшинства должно быть обеспечено, если это касается его национальной идентификации и только в местах его компактного проживания. "Считаю, что это может быть сделано без изменения закона путем введения такого количества уроков русского языка и литературы, которое бы удовлетворяло потребности общин и согласовывалась с необходимостью полноценного овладения государственным украинским языком", — подчеркнул министр, добавив, что украинским властям необходимо вести диалог с русскоязычными соотечественниками.

Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. В субботу спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что никакие изменения в языковую статью закона об образовании вноситься не будут, и он согласовал это с представителями Венецианской комиссии. МИД Украины в понедельник призвал воздержаться от интерпретаций выводов Венецианской комиссии по закону об образовании и "прекратить политизацию" вопроса.