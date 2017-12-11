Израильские войска атаковали позиции палестинских боевиков

ТЕЛЬ АВИВ, 11 дек — РИА Новости. Израильские военные нанесли удар по позициям палестинских боевиков в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Ответный огонь вели израильские танк и авиация.

"В ответ на ракету танк и авиация Армии обороны Израиля атаковала военные посты Хамас на юге сектора Газа", — сказано в пресс-релизе.

Ранее военные сообщили о запуске нескольких ракет или мин с территории палестинского анклава. Обстрел, по предварительным данным, обошелся без пострадавших.