Власти Нью-Йорка назвали взрыв на Манхэттене терактом

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Взрыв неподалеку от транспортной станции в центре Нью-Йорка был терактом, заявил мэр города Билл де Блазио. Об этом он написал в своем Twitter.

"Скажу прямо — это была попытка террористической атаки. Слава богу, преступнику не удалось реализовать задуманное в полной мере", — написал он. Де Блазио уточнил, что тяжело пострадавших в результате инцидента на данный момент нет. Мэр также призвал жителей Нью-Йорка быть бдительными и сообщать правоохранительным органам о любых подозрительных ситуациях.

"Не бойтесь говорить открыто, ведь это может спасти кому-то жизнь", — заключил он.

Ранее днем на пересечении 42-й улицы и 8-й авеню в восточной части Манхэттена прогремел взрыв. По данным полиции, бомбу в здание транспортной станции пытался пронести 27-летний выходец из Бангладеш Акайед Улла, который мог иметь отношение к группировке "Исламское государство"*. Начальник полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил в ходе пресс-конференции назвал инцидент "связанным с терроризмом".

Помимо предполагаемого террориста, в результате происшествия пострадали три человека. СМИ сообщили со ссылкой на источники в правоохранительных органов, что виновник взрыва объяснил свои действия желанием отомстить Соединенным Штатам.

*Террористическая организация, запрещенная в России.