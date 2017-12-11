Новый кабмин Польши пообещал продолжить курс предыдущего правительства

ВАРШАВА, 11 дек — РИА Новости. Новый кабинет министров Польши продолжит работу предшественников, главными направлениями станут социальная политика и отстаивание национальной идентичности, заявил назначенный президентом премьер-министр Матеуш Моравецкий по окончании церемонии приведения правительства к присяге.

В понедельник новое правительство Польши под руководством Матеуша Моравецкого принесло присягу президенту. Свои должности сохранили все министры. Ушедшая в отставку с поста премьера Беата Шидло стала вице-премьером.

"Могу обещать, что будет это правительство, которое будет правительством продолжения. Наши приоритеты — семья, безопасная семья; работа, достойная работа; жилье, доступное для как можно большего количества людей", — сказал Моравецкий.

Также он пообещал, что правительство будет уделять большое внимание "сохранению культурной идентичности поляков, уникальной культуры, наследия".

В соответствии с конституцией Польши, президент назначает премьера и других министров и принимает их присягу в течение 14 дней с момента отставки предыдущего кабмина. После назначения у премьера есть две недели на представление сейму программы действий правительства, после которого нижняя палата польского парламента должна проголосовать по вопросу вотума доверия новому кабинету министров.