Яценюк рассказал, что заработал грыжу позвоночника за два года премьерства

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, возглавлявший правительство Украины с февраля 2014 года по апрель 2016 года, заявил, что за это время получил грыжу позвоночника.
На вопрос адвокатов Януковича, как изменилась его жизнь после того, как он возглавил правительство в феврале 2014 года, Яценюк ответил: "Как изменилась моя жизнь? Я вам скажу. 24 часа в сутки, когда хватаешься за все, потому что все сыпется, потому что ваш президент сдал страну, а мне надо было ее держать. Тогда была задача взять ответственность, я ее взял", — сказал он, обращаясь к адвокатам Януковича.
"Как изменилась моя жизнь? Если вы о физическом состоянии – получил грыжу позвоночника, а если о моральном – то я рад, что имел возможность возглавлять исполнительную власть в воюющей стране", — добавил Яценюк.
Суд в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел против него. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.