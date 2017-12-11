Яценюк рассказал, что заработал грыжу позвоночника за два года премьерства

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, возглавлявший правительство Украины с февраля 2014 года по апрель 2016 года, заявил, что за это время получил грыжу позвоночника.

На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти президента Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко. Новые власти завели на Януковича и других бывших чиновников уголовные дела. Яценюк в понедельник дал в суде Киева показания по уголовному делу против Януковича, обвиняемого в госизмене.

На вопрос адвокатов Януковича, как изменилась его жизнь после того, как он возглавил правительство в феврале 2014 года, Яценюк ответил: "Как изменилась моя жизнь? Я вам скажу. 24 часа в сутки, когда хватаешься за все, потому что все сыпется, потому что ваш президент сдал страну, а мне надо было ее держать. Тогда была задача взять ответственность, я ее взял", — сказал он, обращаясь к адвокатам Януковича.

"Как изменилась моя жизнь? Если вы о физическом состоянии – получил грыжу позвоночника, а если о моральном – то я рад, что имел возможность возглавлять исполнительную власть в воюющей стране", — добавил Яценюк.

Суд в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел против него. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.