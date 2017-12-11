Причастный к взрыву в Нью-Йорке заявил, что совершил атаку из мести

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Подозреваемый в организации взрыва в центре Нью-Йорка заявил следователям, что совершил эту атаку из мести, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Они бомбили в моей стране, и я хотел нанести ущерб здесь", — приводят источники слова задержанного, который, согласно предыдущим сообщениям New York Post, является выходцем из Бангладеш.

Источники издания также отметили, что подозреваемый, 27-летний Акайед Улла, работал водителем такси в Нью-Йорке, но срок его лицензии истек.

Как ранее сообщила полиция, инцидент произошел на 42-й улице между 7 и 8 авеню в восточной части Манхэттена. По предварительным данным, на теле подозреваемого Акайеда Уллы было привязано "импровизированное взрывное устройство низкого качества", которое он "сознательно привел в действие". По информации пожарной службы Нью-Йорка, подозреваемый получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости — легкие телесные повреждения.