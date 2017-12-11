Мэй гарантировала верность интересам Северной Ирландии

ЛОНДОН, 11 дек — РИА Новости, Мария Табак. При отсутствии соглашения с ЕС по Brexit, Великобритания продолжит соблюдать правила общего рынка и таможенного союза ЕС, способствующие экономическому сотрудничеству Ирландии и Северной Ирландии, заявила, выступая в понедельник в парламенте, британский премьер Тереза Мэй.

Подчеркнув, что ее преданность принципам "соглашения Страстной пятницы" остается незыблемой и что она сделает все для того, чтобы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия не появилось реальной границы, премьер заявила, что она готова и к наименее удачному исходу переговоров с ЕС.

"Мы рассчитываем выполнить наши обязательства (по отношению к Северной Ирландии — ред.) через новое, глубокое и особое партнерство, которое мы хотим построить с Евросоюзом. Если же это окажется невозможным, мы ясно дали понять, что будем искать специальные решения с учетом уникальных обстоятельств острова Ирландия", — сказала Мэй.

"Если мы не сможем найти специальные решения, тогда Великобритания будет в полной мере соблюдать те правила единого рынка и таможенного союза, которые, сейчас поддерживают или будут поддерживать сотрудничество между Севером и Югом, экономическое сотрудничество частей острова Ирландия и будут отвечать требования Белфастского соглашения", — подчеркнула премьер.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.