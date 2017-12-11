Трамп и Обама "обзвонили" избирателей Алабамы перед выборами в сенат

ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и экс-президент Барак Обама обратились в понедельник к избирателям штата Алабама, где во вторник пройдут дополнительные выборы в сенат конгресса США.

Выборы проходят в условиях скандала вокруг кандидата-республиканца Роя Мура, которого ряд женщин обвинили в домогательствах. Все предполагаемые случаи имели место в 70-е годы, когда Муру было за 30, а его предполагаемые жертвы были подростками. При этом Мур по-прежнему опережает в опросах кандидата-демократа Дага Джонса.

Как говорится в аудиообращении Трампа, нельзя допустить, чтобы в сенате оказался еще один либеральный демократ. "Нам нужно это место, нам нужно, чтобы Рой (Мур) голосовал за нас", — говорит Трамп.

В свою очередь Обама предупредил избирателей-демократов, что выборы в Алабаме — серьезное дело, "переждать их не получится". "Даг Джонс бьется за равенство и прогресс", — заявил Обама.

И Трамп, и Обама использовали автоматический телефонный обзвон избирателей с записанным обращением.