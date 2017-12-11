Президент Ирана обсудил с лидером ХАМАС решение США по Иерусалиму

Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 22 ноября 2017

Президент Ирана Хасан Рухани во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 22 ноября 2017

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани обсудил по телефону с главой политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаилом Ханией решение США признать Иерусалим столицей Израиля, говорится в сообщении на сайте иранского президента.

Президент Ирана выступил с осуждением решения США, заявив, что этот "неверный шаг" показал, что ни США, ни Израиль не хотят официально признать права палестинцев, а само американское решение является "весьма серьезным испытанием" для народа Палестины и всего мира.

"В этих условиях первый шаг заключается в том, что все палестинские движения должны сплоченно дать решительный ответ сионистскому режиму и Америке. Второй же шаг — исламский мир должен едино выступить против этого злополучного проекта", — заявил Роухани, добавив, что Иран будет поддерживать палестинцев.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.

Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. По всему мусульманскому миру, в том числе в самом Израиле, начались протесты, в которых пострадали уже сотни человек.

Тогда лидер движения ХАМАС Хания призвал к новой, третьей арабской интифаде — восстанию против Израиля.