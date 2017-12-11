Мэй подтвердила, что Британия выплатит за Brexit 35-39 млрд фунтов

ЛОНДОН, 11 дек – РИА Новости, Мария Табак. Британский премьер-министр Тереза Мэй подтвердила, что, согласно оценкам, Великобритания должна будет выплатить ЕС за выход из объединения сумму в диапазоне 35 – 39 миллиардов фунтов стерлингов.

"Мы определили объем выплат, мы определили методику расчета… Согласно расчетам, получается сумма в диапазоне 35 – 39 миллиардов фунтов стерлингов, это так", — сказала Мэй, отвечая в парламенте на просьбу своего политического оппонента, лидера лейбористов Джереми Корбина прокомментировать, действительно ли о такой сумме идет речь.

В то же время Мэй подчеркнула, что вопрос о выплатах будет обсуждаться только в рамках более широкой дискуссии с ЕС касательно будущих торговых отношений.

"Мы хотим увидеть соглашение в целом, в том числе условия нашего будущего глубокого особого партнерства", — отметила Мэй.

Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года.