Мэй отказалась удалить из проекта по Brexit дату выхода Британии из ЕС

ЛОНДОН, 11 дек – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что, несмотря на все задержки с переговорами по Brexit, Соединенное Королевство покинет Евросоюз именно 29 марта 2019 года.

"Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года, именно за это голосовали британские граждане", — сказала Мэй в парламенте в ответ на вопрос своего политического оппонента, лидера лейбористов Джереми Корбина, не считает ли она необходимым, учитывая сложность переговоров, убрать дату выхода из ЕС из "билля по Brexit" и получить тем самым возможность добиться, пусть и позже, хорошего соглашения с ЕС.