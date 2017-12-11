Российское судно покинет зону поисков подлодки "Сан-Хуан" для дозаправки

Военный в гавани Комодоро Ривадавия во время отправки норвежского судна Sophie Siem на поиски пропавшей аргентинской подлодки Сан-Хуан

Военный в гавани Комодоро Ривадавия во время отправки норвежского судна Sophie Siem на поиски пропавшей аргентинской подлодки Сан-Хуан

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 дек — РИА Новости. Российское океанографическое исследовательское судно "Янтарь" покинет зону поисков аргентинской субмарины "Сан-Хуан" для дозаправки, сообщил представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.

"(Экипаж судна) "Янтарь" предупредил Буэнос-Айрес, что в ближайшие дни направится в порт Комодоро-Ривадавиа, чтобы заправиться горючим", — заявил моряк.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.