Аваков заявил, что ездил в Крым в 2014 году на встречу с Януковичем

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков в ходе допроса в суде по делу против бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, заявил, что лично ездил в Крым в феврале 2014 года, чтобы встретиться с Януковичем и понять, что тот намерен делать дальше.

"Я был лично с визитом в Крыму с 23 на 24 февраля, и вместе с Валентином Наливайченко (на тот момент глава СБУ — ред.) имели возможность понять всю ситуацию детально… Мы отправились в сторону Севастополя с тем, чтобы понять, куда же делся Виктор Янукович, в каком он состоянии, какие его планы и как он собирается дальше осуществлять свои дальнейшие функции. Это была ключевая задача моей поездки, я летал туда не для того, чтобы поймать Януковича, заковать его в кандалы и привезти и бросить на растерзание толпы. Не было соответствующих инструкций, мы ехали туда, чтобы найти Виктора Федоровича", — сказал Аваков в ходе допроса в качестве свидетеля по делу.

Аваков отметил, что хотел лично поговорить с Януковичем и надеялся, что он "вернется к исполнению своих обязанностей и вернется на территорию страны". По его словам, Януковичу на тот момент было известно, что Аваков как назначенный и.о. главы МВД приедет в Крым для встречи с ним, но он "всячески избегал этой встречи".

Глава МВД также утверждает, что перед тем как покинуть Украину Янукович передал одному из своих сотрудников госохраны записку, в которой он добровольно отказывается от государственной охраны. "Работник госохраны… записку эту передал мне лично в руки. И эту записку я передал в органы следствия. Тем самым могу подтвердить, что никакой прямой угрозы ему (Януковичу — ред.) не было", — сказал Аваков.

Ранее в понедельник суд допросил в качестве свидетеля по делу Януковича о госизмене экс-премьера Арсения Яценюка. Аваков в период событий на Майдане в феврале 2014 года был депутатом Рады от фракции "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко и одним из его лидеров.

Суд в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину. Суд ранее разрешил допросить на заседании свидетелей стороны обвинения, среди которых президент Украины Петр Порошенко, спикер Верховной рады Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов.