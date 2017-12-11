ВС Испании может расширить список обвиняемых по "каталонскому делу"

МАДРИД, 11 дек – РИА Новости. Судья Верховного суда Испании поручил Гражданской гвардии провести дополнительные следственные действия и представить соответствующие доклады, результатом которых может стать расширение списка обвиняемых по делу о провозглашении независимости Каталонии, следует из судебного постановления.
В частности, судья Пабло Льярена поручил установить, существовал ли изначально сговор между партиями, поддерживающими независимость автономного сообщества ("Левые республиканцы Каталонии", "Кандидатура народного единства" (CUP) и "Каталонская европейская демократическая партия – ред.), общественными организациями "Каталонская национальная ассамблея", Omnium Cultural и Ассоциация муниципалитетов за независимость.
Таким образом, судья рассчитывает найти доказательства существования "дорожной карты" так называемого "стратегического комитета", чьи действия в итоге завершились провозглашением независимости.
Кроме того, расследование будет проводиться в отношении действий "Комитетов защиты референдума", которые препятствовали изъятию бюллетеней для голосования испанскими правоохранительными органами еще до проведения референдума 1 октября.
Судья также поручил провести дополнительное расследование по расходам администрациями средств на все, что могло быть связано с агитацией и проведением голосования – реклама, закупка урн и так далее. Особое поручение связано с приказами, которые отдавал занимавший должность советника внутренних дел Жоаким Форн.
Дела заведены в отношении двадцати политиков, в том числе в отношении бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона, который находится в Брюсселе вместе с еще четырьмя бывшими советниками женералитета.