ВС Испании может расширить список обвиняемых по "каталонскому делу"

МАДРИД, 11 дек – РИА Новости. Судья Верховного суда Испании поручил Гражданской гвардии провести дополнительные следственные действия и представить соответствующие доклады, результатом которых может стать расширение списка обвиняемых по делу о провозглашении независимости Каталонии, следует из судебного постановления.

В частности, судья Пабло Льярена поручил установить, существовал ли изначально сговор между партиями, поддерживающими независимость автономного сообщества ("Левые республиканцы Каталонии", "Кандидатура народного единства" (CUP) и "Каталонская европейская демократическая партия – ред.), общественными организациями "Каталонская национальная ассамблея", Omnium Cultural и Ассоциация муниципалитетов за независимость.

Таким образом, судья рассчитывает найти доказательства существования "дорожной карты" так называемого "стратегического комитета", чьи действия в итоге завершились провозглашением независимости.

Несмотря на то, что конкретные имена в судебном поручении не названы, очевидно, что список подозреваемых, состоящий в настоящее время из двадцати человек, в ближайшее время может быть расширен за счет новых фигурантов дела. В частности, речь идет о представителе партии CUP Анне Габриэль, представителе "Левых республиканцев" Марте Ровире, бывшем главе женералитета Артуре Масе и представителе "Каталонской европейской демократической партии" Марте Паскаль.

Кроме того, расследование будет проводиться в отношении действий "Комитетов защиты референдума", которые препятствовали изъятию бюллетеней для голосования испанскими правоохранительными органами еще до проведения референдума 1 октября.

Судья также поручил провести дополнительное расследование по расходам администрациями средств на все, что могло быть связано с агитацией и проведением голосования – реклама, закупка урн и так далее. Особое поручение связано с приказами, которые отдавал занимавший должность советника внутренних дел Жоаким Форн.

В настоящее время в тюрьмах на время судебного расследования остаются четыре каталонских политика, в том числе бывший заместитель председателя правительства Каталонии, первый номер списка "Левых республиканцев Каталонии" на выборах 21 декабря Ориол Жункерас, бывший советник внутренних дел Каталонии Жоаким Форн, лидеры общественных организаций "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural Жорди Санчес и Жорди Куишар.

Дела заведены в отношении двадцати политиков, в том числе в отношении бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона, который находится в Брюсселе вместе с еще четырьмя бывшими советниками женералитета.